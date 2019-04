Geneviève Binette lance un mini-album intitulé Cannibale (ma faim de toi)

L’auteure-compositrice interprète bouchervilloise Geneviève Binette vient de produire un mini-album composé de cinq de ses chansons sous le titre Cannibale (ma faim de toi). Pour ce récent opus disponible sur les plateformes numériques depuis le début du mois, elle a fait appel au réalisateur Denis Ferland, un musicien de studio aguerri. « Nous avons fait de la recherche sur le plan musical afin de trouver un son d’influence rockabilly et surf qui reflète mes goûts personnels. C’est un style de musique qui me fait vibrer depuis quelques années », confie cette artiste qui poursuit sa route dans le milieu de la chanson depuis 2004.

Peu d’artistes féminines ont exploré le surf dans la chanson francophone. Pour sa part, Geneviève Binette compte développer de plus en plus de projets musicaux dans cette lignée puisque ce genre de musique aux accents joyeux reflète davantage ce qu’elle est devenue au fil des ans. Cette nouvelle direction entraîne un changement de musiciens pour les spectacles qu’elle présente sur scène. Pour l’accompagner, elle fait appel au guitariste Sunny Duval, un musicien rock d’expérience. Quelques spectacles sont prévus au cours de l’été. D’ici là, un lancement officiel du nouveau mini CD se tiendra le 22 mai à Montréal.

Diplômée de l’École Nationale de la chanson, Geneviève Binette a fait sa marque comme finaliste du Festival international de la chanson de Granby et lauréate du concours Chante en Français. À ce jour, elle a offert plus de 350 spectacles au Québec, en France et en Belgique en plus de prêter sa plume à des artistes tels Willows et Isabelle Boulay. En décembre dernier, elle a fait salle comble à la petite salle de spectacle du Café centre d’art de Boucherville.