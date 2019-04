Une pose pour le rose : 50 participantes et plus de 2000 $

Plus de cinquante femmes se sont fait photographier dans le cadre du mouvement québécois Une pose pour le rose par les photographes Marilène Lucas et Stéphanie Groulx de Boucherville.

Ces deux photographes de Fluophoto, appuyées d’artistes maquilleuses et de coiffeuses bénévoles, ont organisé le 6 avril dernier une session photo au profit de la Société canadienne du cancer, et spécifiquement pour le cancer du sein. Pour la somme de 20 $, les femmes pouvaient se faire prendre en photo, et tous les dons étaient remis à la cause. Grâce à cette activité, elles remettront plus de 2 000 $.

Initié en 2017 par la Saguenéenne Marilyne Bouchard, le mouvement a attiré cette année des photographes de partout. La première édition avait permis d’amasser 70 000 $, et la seconde, la somme impressionnante de 257 000$.

Plusieurs séances photo auront lieu jusqu’au 14 avril, telles que celle de Myriam Dunn de Varennes. Visitez www.uneposepourlerose.com pour plus d’info.