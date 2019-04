«Santé mentale & travail» il faut en parler!

Selon des récentes statistiques du Mouvement santé mentale Québec, plus de 500 000 personnes s’absentent du travail à tous les jours en raison des problèmes de santé mentale. Dans cette optique, L’arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale s’associe au CJE Marguerite-d’Youville dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale afin d’ouvrir le dialogue sur cette problématique de société.

Cet événement rassembleur se veut à la fois un espace de réseautage, un lieu de sensibilisation et d’informations sur la santé mentale et les ressources existantes dans la communauté en lien avec cette thématique. Pour l’occasion, l’organisation a rassemblé des panélistes issus de différents milieux pour échanger sur leur réalité, présenter leurs outils et pistes de solutions.

Que vous soyez une personne vivant une problématique, un proche aidant, un intervenant ou un organisme, vous êtes invités à venir échanger avec les quatre panélistes le 9 mai prochain de 18h à 20h30 au Centre multifonctionnel Francine Gadbois à Boucherville au coût de 10$ par personne.

Panélistes invités

Alexandra Loiselle, conférencière et auteure, vit avec un trouble de personnalité limite (TPL) et de l’anxiété. Sa vie est parsemée de folies, d’extravagances, de résiliences et de trucs pour se défaire tranquillement de la bibitte « anxiété » et mieux vivre avec son TPL. Elle racontera ses défis quotidiens et surtout que s’aimer et s’accepter, c’est la clé pour une santé mentale équilibrée.

Bruno Collard est directeur clinique à Revivre, un organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Il supervise et assure la qualité de l’ensemble des interventions et des activités cliniques de l’organisme et ce, en concordance avec l’approche de Revivre basée sur le soutien à l’autogestion.

Martin Binette souffre d’une maladie mentale depuis son adolescence. Grâce aux bons soins de son médecin-psychiatre et du support de sa famille, il a la chance de vivre aujourd’hui, une vie saine et équilibrée tant au niveau personnel, social que professionnel

Catherine Choquet, représentante syndicale pour l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux) au CISSS de la Montérégie-Est. Elle a à cœur la santé psychologique de ses membres au travail et depuis quelques années elle constate une augmentation de la détresse au travail. Avec ses collègues, elle travaille à sensibiliser et défendre les droits et intérêts des travailleurs afin que les membres puissent retrouver un équilibre au travail.

Pour plus d’information et pour s’inscrire 450 985-0522 ou www.santementaleettravail2019.eventbrite.ca