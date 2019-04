Une séance d’information sur l’apiculture pour souligner le Jour de la Terre

La Ville de Sainte-Julie soulignera le Jour de la Terre le samedi 27 avril prochain à 10 h au pavillon Thérèse-Savard-Côté. Pour l’occasion, les citoyens sont invités à assister à une séance d’information gratuite sur l’apiculture animée par Alvéole intitulée « À la découverte des abeilles ».

Les thèmes abordés seront le rôle de l’abeille dans la pollinisation, la relation homme-abeille, les concepts de l’apiculture ainsi que la familiarisation aux outils, aux mécanismes de la ruche et aux étapes de la saison apicole.

Comme les places sont limitées, les personnes intéressées doivent s’inscrire par courriel à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone au 450 922-7111. Une surprise sera remise à tous les participants.

À propos du projet de ruche urbaine à Sainte-Julie

Depuis le printemps 2018, la Ville de Sainte-Julie possède une ruche urbaine au parc de la Coulée, à l’intersection de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau. La Ville est fière d’accueillir, protéger et valoriser les Abeilles de la Coulée, nommées ainsi en référence au cours d’eau qui parcourt ce territoire. Elles jouent un rôle vital dans notre environnement en plus de produire un miel 100 % local, distribué sous le nom de Miel de la Coulée. Pour les aider dans leur travail, un champ fleuri a été semé à proximité. Ce projet découle de la deuxième édition du Plan vert de la Ville de Sainte-Julie, piloté par le Comité de l’environnement.