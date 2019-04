Le groupe Comment Debord est parmi les demi-finalistes des Francouvertes

Le groupe Comment Debord, dont fait partie le chanteur et guitariste de Varennes Rémi Gauvin, a réussi à se hisser en demi-finale des Francouvertes qui se tiendront les 15, 16 et 17 avril prochain au Lion d’Or à Montréal, alors qu’on retrouvera également sur scène : O.G.B, Thierry Larose, Poulin, P’tit Belliveau et les Grosses Coques, CE7TE LIFE : David Campana, Shotto Guapo et Major, Dear Denizen, Anaïs Constantin et Alex Burger.

Pour cette déterminante étape du concours, un palmarès vierge de trois positions est instauré et les participants devront donc à nouveau charmer le public (50 %) ainsi le nouveau jury de l’industrie (50 %) afin d’accéder à l’ultime étape, la finale, présentée le 6 mai au Club Soda.

Les représentants de l’industrie pour le jury des demi-finales sont Alixe HD (Audiogram), Anne-Marie Dufour (Le Festif!), Eric Parazelli (SOCAN – Paroles & Musique), Jesse Mac Cormack (musicien, réalisateur), Philippe Papineau (Le Devoir), Stéphanie Lavigne-Charette (Belle et Bum) et Steve Jolin (auteur-compositeur-interprète, Disques 7ième Ciel).

Rappelons que les Francouvertes mettent en lumière des artistes de la relève musicale francophone et les porte-paroles de cette 23e édition sont Karim Ouellet et Saramée. Il est à noter qu’au fil du temps, des artistes comme Les Cowboys Fringants, Karkwa, Philippe Brach, Damien Robitaille, Alex Nevsky, Karim Ouellet, Les sœurs Boulay, Les Hay Babies et Émile Bilodeau ont bénéficié de cette vitrine.

Smooth et groovy!

Comment Debord s’inspire de la musique soul et funk pour offrir une chanson québécoise « smooth et groovy » qui donne envie de bouger, grosses lignes de basse et congas à l’appui. Avec ses textes touchants, parfois drôles et toujours punchés, la bande propose l’idéal rafraîchissant d’un vivre-ensemble qui transparaît sur scène et rappelle les groupes rassembleurs des années 70. Alternant voix masculines et voix féminines, Comment Debord n’hésite pas à entraîner son public d’une piste dansante à une ballade aux influences country rock, ou encore des guitares au piano : c’est ta gang d’amis élargie qui t’invite à danser chez eux après le souper!