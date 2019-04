La construction d’un nouveau pont et de deux passerelles au parc national des Îles-de-Boucherville retardera l’ouverture du camping Grosbois

En raison de travaux visant à construire un nouveau pont entre l’île Sainte-Marguerite et l’île Pinard, ainsi qu’à remplacer les passerelles de la Commune et Grosbois, l’ouverture du camping Grosbois et l’accès à ces secteurs du parc se feront uniquement à partir du 21 juin prochain.

Le nouveau pont entre les deux îles offrira un accès plus facile au territoire et sera utilisable à l’année. En remplaçant l’ancien bac à câble, ce pont assurera une meilleure flexibilité dans les horaires.

Les deux autres passerelles seront aussi remplacées parce qu’elles étaient arrivées à la fin de leur durée de vie utile.

D’ici le 21 juin, l’île Sainte-Marguerite, là où se retrouve la majorité des activités du parc, demeure accessible à tous.