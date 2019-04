Possible déplacement des classes d’enseignement spécialisé (TSA) de Les Jeunes Découvreurs vers une autre école : des parents inquiets et contestataires

Des parents d’élèves atteints du spectre de l’autisme (TSA) qui fréquentent des classes d’adaptation scolaire à l’école Les Jeunes Découvreurs sont très inquiets face à la possibilité que leurs enfants soient transférés en septembre prochain vers une autre école.

Ils ont appris, par hasard, que la direction de la Commission scolaire des Patriotes analysait présentement différentes hypothèses pour résoudre un problème de surpopulation à cette petite école primaire, explique Élizabeth Egana, mère d’un élève.

Mobilisés, ils multiplient leurs interventions depuis la fin de mars dernier afin que ce scénario à l’étude ne soit pas mis en application.

Surpopulation

L’école Les Découvreurs accueille actuellement trois groupes par niveau, du préscolaire à la sixième année, ainsi que deux classes d’enseignement spécialisé qui totalisent dix-huit élèves. Or, les besoins en places-élèves semblent poser un réel problème en vue de la prochaine rentrée scolaire.

À la Commission scolaire, la porte-parole Marie-Michèle Blais indique que l’évaluation des besoins de places est un processus normal qui est effectué annuellement. Il est réalisé en fonction des locaux, et ce, pour l’ensemble des écoles. Mais actuellement, il y a un surplus de nouveaux élèves aux Jeunes Découvreurs. « Nous sommes à analyser tous les scénarios possibles, comme des réaménagements à l’intérieur de l’école. Ce n’est qu’en dernier recours que l’on pourrait décider de transférer des élèves. » La décision devrait être prise éminemment.

Des élèves fragiles qui ont besoin de stabilité

L’école Les Jeunes Découvreurs offre des classes d’adaptation scolaire depuis près de 20 ans et, selon les dires des parents, elle est un modèle de réussite d’intégration. Les enseignants du régulier accueillent régulièrement les classes TSA. Les jeunes sont acceptés par les élèves réguliers, ce qui favorise le développement et l’estime des enfants différents. Cette culture qui est bien implantée ne pourrait être reproduite en septembre prochain dans une autre école, soutient Mme Egana.

« Il est illogique d’expulser des élèves de leur école pour faire de la place à des enfants de maternelle qui devront possiblement fréquenter une autre école de la ville dans les années à venir. Ajouter une quatrième classe de maternelle dans une école où il n’y a que trois classes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années est un non-sens puisque cela crée inévitablement un effet entonnoir », observent les parents.

Ils soutiennent que les enfants autistes ont besoin de stabilité tant sur le plan de l’environnement que sur le plan humain. Un changement aussi radical serait néfaste à leur bien-être, leur sécurité et leur apprentissage, allèguent-ils.

Les parents espèrent avoir réussi à convaincre la Commission scolaire de ne pas transférer leurs enfants vers une autre école.