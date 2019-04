Alex Nevsky a « volé » Jacob Guay pour qu’il se joigne à son équipe

Le coach Marc Dupré n’a pas eu une décision facile à prendre lors de la semaine 8 de l’émission La Voix alors qu’il a choisi le Julievillois Jacob Guay, 19 ans, et la Longueuilloise Rafaëlle Roy, 25 ans, pour s’affronter lors des duels. « Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets deux supers chanteurs ensemble!!! », a-t-il lancé au terme d’une prestation inspirée des deux chanteurs de son équipe.

Avant de même que les deux artistes entament les derniers couplets de la chanson Us de James Bay et John Green, les juges étaient debouts pour applaudir une performance de grande qualité qui laissait entrevoir toute la richesse et l’émotion de leurs voix.

« Wow! C’était époustouflant! C’était vraiment, vraiment bon! Bravo!», s’est exclamé Éric Lapointe au terme de ce duel. « Marc (Dupré), j’aimerais pas être dans tes souliers parce que c’était une performance parfaite d’un côté comme de l’autre. C’est un métier où, quand on commence, on se pose souvent des questions. Dans votre cas, posez-vous en pas : vous êtes faits pour chanter, c’est sûr et certain! » Pour sa part, Marc Dupré hochait la tête : « Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets deux supers chanteurs ensemble!!! »

Puis il a continué : « Jacob, tu as 19 ans… Cette » soul « , cette maturité dans ta voix, on a l’impression que tu fais ça depuis toujours! Ton cheminement est beau, il est grand. T’es un gars émotif. Ce que tu nous donne, c’est ce que t’es. C’est formidable! »

« Rafaëlle, ça sort pis c’est super naturel et authentique. C’est du « soul » pur! Il y a une couleur dans ta voix, une texture, de l’émotion, c’est jamais trop, c’est juste parfait. On a affaire à deux pros. C’est ça qu’on veut : la relève! » Puis, il a hésité quelques instants avant de livrer son choix déchirant : « Je vais continuer avec Rafaëlle! »

Par contre, l’aventure de Jacob Guay ne s’est pas terminée le 31 mars dernier puisque le coach Alex Nevsky, reconnaissant le grand talent vocal du jeune Julievillois, l’a « volé » à l’équipe de Marc Dupré, comme le permet le règlement, et le jeune chanteur a ainsi pu poursuivre son rêve à l’émission La Voix.