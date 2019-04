Le CJE Marguerite-d’Youville recherche des jeunes Bouchervillois pour une immersion à la ville de Kingston

Le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville s’allie pour une deuxième fois avec la Commission des jumelages de la ville de Boucherville, cette fois-ci avec la ville de Kingston située en Ontario. Grâce à cette commission des jumelages, quatre jeunes Bouchervillois ou Bouchervilloises auront la possibilité d’aller réaliser un court séjour d’immersion en anglais.

Si vous êtes âgés entre 18 et 35 ans, que vous souhaitez améliorer vos habiletés langagières en anglais et que vous vivez à Boucherville, vous êtes cordialement invités à prendre contact avec Élaine Lussier au 450 449-9541 ou à HYPERLINK « mailto:coordination@cjemy.org » coordination@cjemy.org

Vous devez être disponible du 5 au 10 mai 2019.

Fidèle à sa mission depuis plus de 20 ans, le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville est la ressource idéale en matière d’emploi, d’orientation, d’entrepreneuriat et de création de projets au sein de la MRC de Marguerite-D’Youville et de Boucherville.