La Chaire de recherche du CTA joue un rôle pour répondre au besoin de main d’oeuvre de l’industrie aérospatiale

Ayant représenté un volume de huit milliards $ en 2016 aux États-Unis, le marché des matériaux composites est devenu un segment de l’industrie très lucratif. Les pronostics laissent entrevoir une croissance générale de plus de 5,5 % au sein de l’industrie aérospatiale d’ici trois ans. Le titulaire de la Chaire de recherche en fabrication de composantes aérospatiales et matériaux composites du Centre technologique en aérospatiale (CTA), Robin Dubé, estime qu’ il est impératif de continuer à approfondir le savoir-faire québécois en matériaux composites pour que le Québec demeure un important joueur de l’industrie aérospatiale sur la scène internationale. Le CTA a pour mission d’appuyer l’industrie aérospatiale pour la rendre plus compétitive.

Cette Chaire de recherche s’intéresse à déjouer le manque de main d’oeuvre dans cette industrie. Pour y parvenir, il est question de développer l’automatisation de procédés en matériaux composites, comme solution à la pénurie de main-d’œuvre auquel sont confrontées les entreprises de ce secteur d’activité. Afin de continuer ses travaux, la Chaire de recherche pourra compter jusqu’en 2023 d’un soutien financier de 3 M $ provenant de sources gouvernementales et privées. « Il y a aussi nécessité de former du personnel hautement qualifié, d’où l’importance d’avoir un lien fort avec le cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) », précise M. Dubé.

Au cours des cinq dernières années, une dizaine de professeurs des trois programmes techniques de l’ÉNA et du programme de Sciences de la nature du Cégep ont collaboré à des projets de recherche appliquée de la Chaire. Leurs efforts conjugués ont permis d’améliorer leurs compétences en lien avec les défis de l’industrie aérospatiale. D’autre part, chaque année, les finissants de Techniques de génie aérospatial et de Techniques de maintenance d’aéronefs assistent à une démonstration technologique de fabrication et d’inspection de composantes aérospatiales en matériaux composites.