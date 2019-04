L’application Permis en ligne connaît un franc succès à la Ville de Longueuil

Depuis près d’un an, la plateforme de demande Permis en ligne, qui permet de faire une demande à la Ville de Longueuil et d’obtenir un permis via Internet, connaît un franc succès. Plus de 1875 citoyens et entrepreneurs se sont prévalus des services numériques mis à leur disposition en faisant une demande en ligne, sans même se déplacer, dans le confort de leur foyer ou de leur milieu de travail.

Rappelons que c’est au printemps 2018 que la Ville de Longueuil a lancé ce processus entièrement numérique permettant de soumettre une demande, d’en suivre l’évolution, d’en acquitter les frais, d’obtenir le permis ou de consulter la législation en cours, et ce, à partir d’un portable, d’une tablette ou même d’un téléphone cellulaire. Les permis émis peuvent ensuite être imprimés à la maison.

Selon les statistiques recueillies par la plateforme numérique, d’avril à décembre 2018, 875 des 1875 permis demandés ont été approuvés de façon automatisée et émis sur-le-champ, ce qui représente 45 % des demandes. De plus, 10 028 utilisateurs se sont authentifiés via le portail citoyen, ce qui a entraîné 17 433 consultations diverses : législation, types de permis, faisabilité, suivis, etc. Des statistiques qui démontrent que ce service est apprécié de la population.

Forte du succès qu’elle connaît à Longueuil, l’application Permis en ligne se démarque : les villes de Lévis et de Longueuil ont d’ailleurs signé une entente intermunicipale pour que Lévis puisse, à son tour, utiliser la plateforme numérique développée par la Ville de Longueuil. Les deux partenaires travailleront ainsi en collaboration afin de continuer le développement de l’application et de poursuivre l’amélioration du service aux citoyens.

« La Ville de Longueuil a été parmi les premières villes au Québec à déployer un service de permis en ligne entièrement numérique et automatisé pour les permis de type résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Ce service fait ses preuves depuis un an et a permis une économie de temps considérable aux citoyens, en plus d’optimiser la gestion des opérations de la Ville », a déclaré la mairesse Sylvie Parent.

Pour faire une demande de permis en ligne, visitez permis.longueuil.quebec.