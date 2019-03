Coup d’envoi de la prochaine saison de l’OSDL

Trois concerts de la Série Stradivarius seront présentés à Boucherville

Un vent de renouveau soufflera sur la prochaine saison de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Le nouveau chef et directeur artistique Alexandre Da Costa a dévoilé le contenu de la programmation prévue en 2019-2020 lors d’un lancement officiel la semaine dernière à Brossard. Ce fut l’occasion pour ce célèbre musicien de réputation internationale de livrer avec son Stradivarius un large échantillonnage des pièces prévues aux concerts à venir à compter de l’automne.

À Boucherville

La série Concerts intimes présentée depuis quelques années à l’église Sainte-Famille de Boucherville change d’appellation : elle sera désormais désignée sous le vocable Série Stradivarius mais la formule demeure sensiblement la même avec trois concerts au programme en formation réduite, dans ce même lieu de culte qui se démarque par sa qualité acoustique.

La première soirée de cette série se tiendra le 14 novembre. Les musiciens dirigés par M. Da Costa proposeront Les huit saisons d’Alexandre, une combinaison des Quatre Saisons de Vivaldi et des Quatre Saisons de Buenos Aires du compositeur argentin Piazzolla. L’animateur Joël Legendre assurera la narration durant le concert.

Le chant aura une place d’honneur le jeudi 30 janvier 2020 alors que que l’artiste invité sera Marie-Josée Lord qui interprétera les quatre derniers Lieder de Strauss. En complément, les musiciens joueront des compositions de Brahms, Ichmouratov et Barber. La série prendra fin avec Simplement Mozart! le 2 avril suivant. Au programme, la Symphonie Concertante pour violon et alto de même qu la Symphonie no 40. Le premier alto solo de l’Orchestre philharmonique de Vienne, Christian Frohn, sera le soliste invité.

Grands Concerts

L’innovation se remarque également sur la programmation des Grands Concerts présentés à la salle Pratt & Whitney du Théâtre de la Ville, à Longueuil. Le véritable coup d’envoi de la saison 2019-2020 sera donné le 3 octobre avec la réunion de quatre chefs. Ce Sommet des chefs rassemblera outre Alexandre Da Costa, Marc David, Airat Ichmouratov, chef en résidence de l’OSDL et Xavier Brossard-Ménard, chef et directeur artistique de la Société chorale de Saint-Lambert. Au menu : musiques de Wagner, Ichmouratov et Sibelius.

La soprano Giorgia Fumanti participera au Grand concert de Noël le 5 décembre. Le groupe a cappella QW4RTZ transportera aussi le public dans une ambiance des fêtes avec des harmonies vocales étincellantes.

Deux autres soirées musicales s’ajoutent à la série des Grands Concerts : Improvisation symphonique avec Gregory Charles et Alexandre Da Costa le 20 février 2020 et Roméo, Juliette et Napoléon avec le pianiste Jean-Philippe Sylvestre comme soliste invité le 30 avril 2020.

«Nous avons une très belle saison à présenter. Elle se veut un rapprochement entre l’Orchestre et le public », a mentionné le nouveau chef de l’OSDL, visiblement heureux du nouveau rôle qu’on lui a confié.