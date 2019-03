Retour à la normale pour le transport adapté, les taxis collectifs et le RTL à la demande mardi matin

Tous les services offerts par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) au niveau du transport adapté, des taxis collectifs et du RTL à la demande seront de retour à la normale dès mardi matin, le 26 mars.

« Selon les informations disponibles, les chauffeurs de taxi seront de retour en poste pour reprendre le service régulier, a expliqué Michel Veilleux, directeur général du RTL. Pour le transport adapté, toutes les demandes de transport pour demain seront traitées, peu importe la nature du transport. »

Le RTL continuera de surveiller la situation de près et informera sa clientèle advenant que de nouveaux moyens de pression, ayant un impact sur son service, soient mis de l’avant par l’industrie du taxi.

Nous invitons les clients à consulter notre site web, notre fil d’actualité Twitter (@RTL_info) ou encore, à s’abonner aux alertes Chrono afin de suivre en direct l’évolution de la situation ou pour consulter l’horaire des lignes de taxis collectifs. Pour plus d’informations à propos de l’application Chrono, visitez le www.rtl-longueuil.qc.ca/chrono.