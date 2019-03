Moyens de pression des chauffeurs de taxi : Impacts importants à prévoir pour le transport adapté, les taxis collectifs et le RTL à la demande

Les moyens de pression, annoncés par l’industrie du taxi et qui doivent débuter le lundi 25 mars, pourraient avoir des répercussions importantes sur les services offerts par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et ce, autant au niveau du transport adapté, des taxis collectifs que du RTL à la demande.

« À ce stade-ci, il est important que les clients du RTL utilisant notre service de transport adapté, nos lignes de taxis collectifs et le RTL à la demande soient informés de la situation et planifient leurs déplacements en conséquence lundi matin, a expliqué Michel Veilleux, directeur général du RTL. Naturellement, nous nous ajusterons à la situation au fur et à mesure de son évolution et en informerons la clientèle. »

Des ressources additionnelles seront déployées pour répondre aux questions de nos clients. Pour rejoindre notre Centre de relation et information clientèle, il suffit de composer le 450 463-0131.

Impacts prévus :

TRANSPORT ADAPTÉ

En raison de la grève prévue, le RTL assurera prioritairement les déplacements reliés à des rendez-vous médicaux et pour des motifs de travail. De plus, des retards sont à prévoir pour les déplacements offerts.

TAXIS COLLECTIFS

Puisqu’il est actuellement impossible de prévoir l’impact des moyens de pression de l’industrie du taxi sur nos lignes de taxis collectifs, nous invitons les usagers à consulter notre site web ou notre fil d’actualité Twitter (@RTL_info) ou encore, à s’abonner aux alertes Chrono afin de connaître le niveau de service offert. Pour plus d’informations à propos de l’application Chrono, visitez le http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr- CA/services/chrono/.

RTL À LA DEMANDE

Les usagers du service RTL à la demande seront avisés, via l’application mobile, de l’état du service.