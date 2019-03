Souper bénéfice au profit d’Ariane Longchamps

Le restaurant Au Vieux-Duluth de Boucherville, situé au 1151 Place Nobel, tiendra le lundi 25 mars, une soirée bénéfice au profit d’Ariane Longchamps, une employée dont le conjoint est gravement malade.

Jean-Sébastien Charbonneau a été admis à l’hôpital mercredi dernier. Depuis, il est dans le coma, dans un état critique. Le verdict est cruel : méningite bactérienne. Ariae ne sait ce que lui réserve l’avenir. Les médecins lui ont dit de prendre ça un jour à la fois… Ariane et Jean-Sébastien sont les parents de deux adorables petites filles de 2 et 5 ans.

Les collègues d’Ariane et son employeur, Billy Chalkiadakis, souhaitent supporter Ariane dans cette terrible épreuve. Ainsi, demain, de 16 h à 21 h, les employés du restaurant travailleront bénévolement et monsieur Chalkiadakis remettra à Ariane les profits nets de cette soirée. Ce sera leur façon de lui démontrer leur soutien dans cette terrible épreuve.

L’équipe du Vieux-Duluth de Boucherville souhaite inviter la population à se joindre à elle afin d’offrir à Ariane un répit dont elle a grandement besoin présentement. Étant donné le nombre élevé de clients attendus, les gens sont priés de réserver au 450 655-8576.