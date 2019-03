Tournée dans la circonscription de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères.

Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles à Québec était de passage vendredi dernier, dans la circonscription de Pierre Boucher – Les Patriotes – Verchères dans la cadre d’une tournée de la région, accompagné du nouveau candidat au Parti conservateur, Mathieu Daviault.

Le député Paul-Hus ainsi que le candidat Daviault ont profité de l’occasion pour rencontrer plusieurs acteurs importants de la communauté afin de discuter des différents enjeux touchant la population. Plusieurs élus municipaux et entrepreneurs se sont joints à la discussion pour faire part de leurs préoccupations ainsi que des défis auxquels ils doivent faire face. « Il est important pour moi de soutenir nos nouveaux candidats. Mathieu et moi avons été à l’écoute des gens de la région. Nous souhaitons qu’un gouvernement conservateur en place à l’automne prochain puisse les aider dans l’avenir. Plusieurs enjeux au niveau de la ruralité ont été soulevés et nous espérons que les gens de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères donneront la chance à Mathieu Daviault de travailler en collaboration avec eux le 21 octobre prochain», a déclaré le député Paul-Hus.

La tournée des deux politiciens s’est notamment arrêtée dans plusieurs régions : Contrecœur, Calixa-Lavallée, Varennes et Saint-Amable. Le candidat conservateur, Mathieu Daviault s’est engagé à être une voix forte pour ses citoyens et à porter les préoccupations de sa circonscription à la Chambre des communes.