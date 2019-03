Rendez-vous au Printemps de la culture au cégep Édouard-Montpetit du 26 mars au 1er avril

Le Cégep vous invite à participer au Printemps de la culture, du 26 mars au 1er avril 2019. Une variété d’activités à ne pas manquer est proposée sous le thème « Libertés de parole ».

Sur nos chaines d’information continue et dans nos chambres à coucher baignées de la lumière bleue de nos portables insomniaques, il semble que la parole n’ait jamais été aussi libre. Mais toute pensée est-elle bonne à diffuser? Existerait-il des degrés à la liberté de s’exprimer? Devrait-on mieux l’encadrer, et si oui, comment? Respectons-nous suffisamment cette liberté?

C’est en réponse à ces intéressantes questions qu’une vingtaine d’activités ont été élaborées par un comité de professeurs des disciplines de la formation générale (littérature et français, anglais, philosophie, éducation physique), des Sciences humaines et des Arts, lettres et communication. Conférences, discussions, projections et tables rondes seront au rendez-vous. Consultez la programmation : www.cegepmontpetit.ca/printemps.

Toutes les activités se tiennent au campus de Longueuil du cégep Édouard-Montpetit, situé au 945, chemin de Chambly à Longueuil.