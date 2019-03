Création d’une équipe de sports électroniques au cégep Édouard-Montpetit

Les étudiants ont un intérêt manifeste pour les sports électroniques. Deux ex-cégépiens, Maxime Côté-Lapointe et Félix Bériault , ont eu l’idée de proposer la création d’une équipe e-Sports qui pourrait participer à des compétitions de jeux en ligne. Cette initiative a conduit à la mise sur pied d’une équipe Lynx qui regroupe 28 «cyberathlètes» au cégep Édouard-Montpetit. Parmi le groupe, deux filles seulement.

La plus récente équipe Lynx joue pour la Ligue Cyber Espoirs, une nouvelle ligue qui encadre les compétitions étudiantes de e-Sports sous la gouverne de la Fédération québécoise des sports électroniques (FQSE). Elle participe à trois jeux en ligne : Overwatch, League of Legends et Rocket League.

Encadrement

Une série de séances d’essai supervisées a mené à la sélection des cyberathlètes retenus. Dès leur entrée dans l’équipe, trois entraîneurs spécialisés dans chacun des jeux voient à les encadrer. Afin de briser l’isolement social parfois causé par les sports électroniques, les pratiques se déroulent au cégep, malgré la possibilité de pratiquer ces jeux en ligne.

« Faire partie d’une équipe de e-Sports était un rêve pour moi. Depuis mon inscription, j’ai rencontré plusieurs coéquipiers qui aiment le haut niveau de compétition et qui partagent les mêmes motivations que moi. L’aspect social que me procure l’équipe est d’autant plus agréable et motivant », explique Michael Contant-Holowatyj, étudiant en Technique d’intégration multimédia.

De plus, afin d’atteindre l’équilibre entre l’activité physique, la réussite éducative et les jeux vidéo, les joueurs doivent répondre à deux critères : maintenir une bonne moyenne académique et faire un minimum de trois heures d’activité physique par semaine. De cette façon, le Cégep s’assure d’offrir un encadrement qui vise le bien-être des athlètes,. Ceux-ci bénéficient des mêmes services que toutes les équipes Lynx, tels que du tutorat, de l’encadrement pédagogique et des consultations avec un conseiller d’orientation. « Cet encadrement est un élément essentiel à nos yeux, afin d’assurer une pratique saine de cette activité », précise André Bouchard, gestionnaire administratif à la Direction des affaires étudiantes et communautaires du cégep.

Avec l’ajout des cyberathlètes au sein de la Ligue Cyber Espoirs, le cégep Édouard-Montpetit compte désormais quelque 300 athlètes Lynx répartis au sein de 17 équipes dans 11 disciplines : badminton, baseball, basketball, cheerleading, cross-country, flag-football, football, hockey, soccer, volleyball et e-Sports. Les Lynx font partie du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC).