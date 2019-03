Un retour attendu pour l’événement MICROS de Contrecoeur

C’est maintenant officiel, l’Événement MICROS de Contrecoeur sera de retour

cette année et se tiendra le samedi 6 juillet 2019 au magnifique parc Cartier-Richard, en bordure du fleuve Saint-Laurent. La formule gagnante de 2018 sera répétée avec la présence de brasseurs de partout au Québec et de groupes musicaux qui font de ce rassemblement un rendez-vous estival incontournable. Bien que la préparation de cette 2e édition n’en soit qu’à ses débuts, les organisateurs sont fiers d’annoncer que plusieurs microbrasseries, un vignoble et une distillerie ont déjà réservé leur emplacement. L’événement sera organisé par Culture C, en collaboration avec le Contrecoeur touristique et le Dépanneur MAXI Beau-soir de Contrecoeur ainsi que plusieurs

citoyens bénévoles.

« Depuis quelques années, Culture C organise au printemps et à l’automne les vendredis 5 à 7 MICROS à la Maison Lenoblet-du-Plessis, soirées durant lesquelles on peut découvrir autant des groupes musicaux que des

brasseurs provenant des quatre coins du Québec. En 2018, nous avons profité des festivités du 350e anniversaire de Contrecoeur pour tenter l’expérience durant une journée et une soirée complète. Le succès de la première édition a été indéniable et c’est pourquoi nous récidivons avec l’organisation de cette 2e édition » témoigne Anne Claude Thivierge, coordonnatrice des Événements MICROS pour Culture C. « Bien que nous soyons une petite entreprise, notre engagement dans la communauté a toujours été important. Nous sommes très fiers que notre participation active dans les 5 à 7 MICROS de Culture C grandisse vers un événement annuel d’envergure » ajoute Isabelle Chrétien, propriétaire du Dépanneur MAXI Beau-soir de Contrecoeur et initiatrice de l’Événement MICROS.