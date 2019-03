Finale des Jeux du Québec: l’haltérophile Simon Vaillancourt choisi porte-drapeau pour la cérémonie de clôture

Triple médaillé, l’haltérophile Simon Vaillancourt a été sélectionné pour être le porte-drapeau de la Rive-Sud lors de la cérémonie de fermeture de la 54e Finale des Jeux du Québec.

L’athlète de Boucherville en était à sa troisième participation à cet événement d’envergure. Il a remporté trois médailles d’argent, une à l’arraché 95 kg, une autre à l’épaulé-jeté 120 kg, et une troisième au combiné pour un total de 215 kg. Ce sont ses records personnels, ce qui termine très bien ses troisièmes Jeux du Québec.

Simon a su, durant la finale, être un leader positif pour les autres athlètes en haltérophilie et a su se démarquer. Ces derniers ont décroché le maximum de médailles disponibles dans cette discipline, soit 21 au total. Simon a permis aux athlètes, qui en étaient à leur première participation aux Jeux du Québec, d’arriver fin prêts à performer.

« Ce fut une surprise et un honneur d’avoir été choisi pour être porte-drapeau. Ce fut extrêmement impressionnant, surtout lorsque je suis monté sur la scène et vu tout le monde, dont les athlètes de la Rive-Sud qui criaient de joie lorsque qu’ils ont appris que notre région terminait au premier rang», a raconté Simon lors d’une entrevue téléphonique.

Quant à sa participation aux Jeux, il est très satisfait. « Je suis super content. Je m’en allais là avec des objectifs et je les ai atteints.»

C’est en regardant les Jeux Olympiques que le jeune homme âgé de 17 ans a eu le goût d’essayer ce sport en 2003. « Depuis, je n’ai jamais arrêté. J’aime le «feeling» et l’ambiance des compétions.»

Simon s’entraine cinq jours par semaine au Club d’haltérophilie Gros Bill, à La Prairie.

Il souhaite participer aux Championnats canadiens juniors l’an prochain et éventuellement faire partie de l’équipe de la relève du Québec.