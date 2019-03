Émile Couture s’empare de la 4e place aux Jeux du Canada

Le patineur en danse sur glace Émile Couture et sa partenaire Victoria Verrelli se sont emparés d’une quatrième place, dans la catégorie novice danse, aux Jeux du Canada qui se tenaient à Red Deer, en Alberta, du 15 février au 3 mars.

L’athlète de Boucherville, âgé de 17 ans, et Victoria patinent ensemble depuis seulement quelques mois. « Ça finit bien l’année, car c’était la dernière compétition et on voulait vraiment réaliser notre objectif », a souligné Émile qui s’entraîne à Saint-Henri avec l’équipe de Marie-France Dubreuil.

Pour obtenir leur laissez-passer pour les Jeux du Canada, les patineurs devaient d’abord être désignés comme étant les meilleurs de leur catégorie, au Québec. Le duo a ensuite participé au Défi Patinage Canada qui se tenait à Edmonton, en Alberta. Il s’est classé au 7e rang, sur 25. Il a ensuite pris la route des Championnats canadiens où là, il s’est hissé en 8e position, sur 25.

« C’était super cool les Jeux du Canada, c’était même mieux que ce à quoi je m’attendais. On s’est fait des amis parmi le groupe de patineurs du Québec des autres catégories. Nous sommes allés voir les compétitions dans les autres disciplines sportives et nous avons encouragé le Québec », a relaté le patineur qui étudie au niveau collégial dans un programme Alliance sport-études.