La persévérance des quinze dernières années d’Éric Bernier a enfin été récompensée!

On dit souvent aux aspirants chanteurs d’être persévérant et que cette ténacité permet souvent de réussir malgré que les portes semblent se fermer devant soi. Éric Bernier en est la preuve éloquente puisque le Contrecoeurois a participé aux auditions de Star Académie et La Voix au cours des quinze dernières années et son rêve est enfin devenu réalité lors de la dernière ronde des auditions à l’aveugle de l’émission La Voix.

Le 10 mars dernier, Lara Fabian a tourné son fauteuil de juge pour l’avoir dans son équipe, au grand bonheur de celui qui est entre autres chef de chœur de l’Ensemble vocal Expressio de Contrecœur. Dans une entrevue au Journal de Montréal réalisée à la suite de sa prestation, Éric Bernier attribue notamment cette victoire au fait d’avoir perdu 155 livres au cours des derniers mois, grâce à une chirurgie bariatrique.

Depuis, l’artiste de 38 ans se sent une nouvelle personne. Sa voix n’aurait pas changé au cours de cette transformation, mais il a avoué sentir plus de tonus qu’avant, sa respiration est également différente et, surtout, sa confiance en lui est plus grande. Au final, les émotions véhiculées par sa voix ont évolué et il se dit maintenant en mesure de se « livrer davantage » quand il chante.

L’interprète qui a chanté un peu partout et dans toutes les conditions possibles, dont les bars, a pu apprécier tout particulièrement le fait d’enfin pouvoir exercer sa passion dans un environnement optimal où tout ce qui l’entoure est en place pour mettre le performeur en évidence. Fier d’avoir franchi cette étape, le Contrecoeurois veut simplement profiter de chaque instant qui lui sera offert au cours de cette expérience extraordinaire qui lui permet de vivre un rêve qui ne s’est jamais éteint en lui!