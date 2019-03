Hommage à des femmes d’action, de passion et d’engagement!

Le 11 mars dernier, le journal La Relève a souligné à sa façon la Journée internationale des femmes en rendant hommage aux femmes de la région qui font rayonner leur dynamisme au sein de la communauté. Entrepreneures, professionnelles, artistes et politiciennes se sont donc rassemblées au Resto-bar St-Hub à Sainte-Julie afin de se rencontrer et d’échanger à cette occasion.

La Relève a aussi rappelé leur précieux apport dans nos vies de tous les jours dans son édition du mardi 5 mars dernier, alors que des portraits des femmes d’action d’ici ont été mis en évidence dans un cahier spécial distribué à travers la MRC de Marguerite-D’Youville. Il est d’ailleurs significatif de souligner à ce sujet qu’à l’échelle du Québec, plus du tiers des entrepreneurs sont des femmes et l’on se réjouit que cette proportion va en grandissant.

Deux hommes ont tenu à être présents, soit le député libéral fédéral de Montarville, Michel Picard, ainsi que le député bloquiste de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou Duval, accompagné de son bébé, Ulysse, qui voyage beaucoup comme l’indique son nom! Le petit, vous vous en doutez bien, a rapidement attiré l’attention des femmes car elle sont souvent avant tout des mères de famille qui ont un instinct maternel plus fort que tout!