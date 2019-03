Festival de la Brimbale de Contrecœur: Magalie Bélanger la trame musicale de Contrecoeur

Pour une deuxième année consécutive, Magalie Bélanger et ses complices musicaux des Mouches du Capitaine et de l’école de musique de la Chasse Galerie écrivent un nouveau couplet de la trame musicale de Contrecœur avec la chanson du Festival de la brimbale.

« L’inspiration d’une chanson instantanée pour un village de pêche instantané m’est venue lors de mes visites dans les cabanes de pêche de mes amis. C’est un véritable retour aux sources dans une ambiance familiale assez unique qui se traduisait bien dans une chanson qui raconte une rencontre. » explique Magalie Bélanger, auteure de la chanson du Festival de la brimbale de Contrecœur.

« La direction de Grantech croit que l’art, et plus particulièrement l’art musical dans ce cas-ci, permet aux gens de se rassembler et de partager une expérience. Nous avons cru que l’expérience du Festival de la brimbale pourrait bien se traduire en musique et c’est pourquoi nous avons décidé de nous investir dans le projet de la chanson du festival. » – Stéphan Gosselin de Grantech.

La chanson du Festival de la brimbale a été composée à partir d’histoires du village de pêche blanche qui est administré par l’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur et se veut le thème musical de l’événement pour des années à venir. C’est René Béland, président de l’association qui a eu l’idée de faire une chanson pour le festival. « Cette chanson vient compléter toutes les festivités du Festival de la brimbale qui est en train de s’établir comme un événement incontournable dans la région » conclut René Béland.

« Le Festival de la brimbale est devenu un événement par excellence pour faire la promotion de la pêche blanche et sans l’apport financiers de partenaires comme Héritage Faune, le gouvernement du Québec, le Port de Montréal, Logistec et Grantech dans le cadre de la chanson, nous ne serions pas en mesure d’offrir un événement si spectaculaire qui permet aux gens de profiter du fleuve dans un village de pêche accessible pour tous » – David Joly, responsable du Festival de la brimbale.

La chanson du Festival de la brimbale sera disponible sur le site Internet de l’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur (www.acpcontrecoeur.com) et via les pages Facebook de Grantech et de l’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur.

Crédits musicaux

Paroles et musique; Magalie Bélanger

Prise de son, mixage : Patrice Courchesne

Réalisation : Magalie Bélanger et Patrice Courchesne

Interprétation : Les Mouches du Capitaine

Voix : Bruno Isabelle

Benoit Laroche

Magalie Bélanger

Guitare : Simon Sarrazin

Drums: Jérémy Paquette

Basse: Charles Deguise

À propos de Grantech Inc.

Grantech Inc. est un fournisseur unique de pierres spécialisées pour la fabrication de bardeaux de toiture au Québec. L’entreprise est un acteur économique important de Contrecoeur et ses environs.

Grantech assure une présence soutenue auprès de la collectivité de Contrecoeur et ses environs en s’impliquant auprès des divers organismes locaux et régionaux.

À propos de l’Association chasse et pêche de Contrecœur

L’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur a vu le jour en 1976. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif qui gère bénévolement le village de pêche blanche de Contrecœur sur le fleuve Saint-Laurent.

À propos du Festival de la brimbale

Le Festival de la brimbale a vu le jour lorsque l’Association de Chasse et Pêche s’est dotée de la plus grosse brimbale du monde et permet aux gens de s’initier à la pêche blanche en découvrant le village de cabanes instantané sur le fleuve à 45 minutes de Montréal.

L’association de chasse et pêche de Contrecœur tient à remercier ses partenaires pour leur implication dans le Festival de la brimbale :