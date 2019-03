Les Emballages Carrousel accède au Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada

Les Emballages Carrousel, dont le siège social est situé à Boucherville, a fait son entrée dans le Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada. L’entreprise a reçu la plus haute distinction du classement annuel établi par Deloitte puisqu’elle se classe parmi les meilleures entreprises à capital fermé pour la septième année consécutive.

« Encore cette année, nous faisons partie du classement des Sociétés les mieux gérées au Canada et c’est notamment grâce au caractère innovant de notre organisation. Notre façon de célébrer, c’est l’engagement que nous prenons aujourd’hui; il confirme notre leadership dans le secteur de l’emballage au Canada et notre détermination à jouer un rôle de premier plan dans le virage écoresponsable de notre industrie », mentionne Brigitte Jalbert, présidente et directrice générale d’Emballages Carrousel.

Cette entreprise, fondée en 1971, compte environ 375 employés. Elle fait partie du classement des Sociétés les mieux gérées au Canada de façon ininterrompue depuis 2013. Puisqu’il s’agit de sa septième nomination consécutive, elle est admise au Club Platine des Mieux gérées, la plus haute distinction du concours annuel.

Cette compagnie est également récipiendaire du Grand prix de l’entrepreneur d’EY 2018 au Québec (entreprise de l’année, catégorie entreprise à entreprise). Sa présidente et directrice générale, Brigitte Jalbert, a par ailleurs reçu le prix Leadership stratégique au Canada, lors de ce même concours.