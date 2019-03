Une jeune Julievilloise publie un premier livre à 16 ans seulement!

Félicia Lehoux a 16 ans et, comme cadeau de Noël, elle a demandé à ses parents de l’aider à publier son premier livre, ce qui est quand même assez inusité! Quelques semaines plus tard et après de nombreuses démarches, la jeune Julievilloise a eu le bonheur de voir ses écrits prendre la forme d’un roman de 100 pages qui parle de son héroïne, Haïdi Santorini, elle aussi âgée de 16 ans.

« J’aime écrire depuis que je suis toute petite, explique en souriant celle qui étudie en 5e secondaire au Collège Saint-Hilaire. J’écris plein d’histoires dans mes cahiers lignés et je dois bien en avoir une vingtaine depuis le temps. »

« Haïdi Santorini a elle aussi 16 ans et elle est 5e secondaire. Elle a la confiance à zéro, elle se trouve plutôt enrobée – mais ça, c’est elle qui se voit comme ça! – et elle se trouve nulle en amour (#eternellecelibataire). Par contre, elle veut augmenter peu à peu sa confiance en elle pour l’aider à réaliser son plus grand rêve qui est de devenir une danseuse étoile. Pour y arriver, Haïdi peut heureusement compter sur sa sœur, son amie et un garçon très mignon qui vont l’encourager et qui l’aideront à réaliser son rêve. »

« J’aime aussi beaucoup dessiner depuis que je suis toute petite et j’ai fait environ un dessin à chaque page de l’histoire, d’ajouter celle qui entend aller en arts visuels au cégep. Au début, Haïdi se voit plutôt grosse dans le miroir, mais au fur et à mesure que l’histoire avance, elle se voit de plus en plus mince – en fait, comme elle est en vérité! – et elle s’accepte de plus en en plus. »

« Je me suis un peu inspirée de moi pour écrire ce livre, mais moi, je ne danse pas, je joue plutôt du piano. J’ai moi aussi un côté plus réservé; on se ressemble un peu sur certains points », de souligner la jeune auteure dont le livre est en vente à la librairie Raffin, sur la Plaza Saint-Hubert, Au Port de tête, sur l’avenue Mont-Royal, et à la librairie Au Vieux Bouc, sur la rue Masson. De plus, l’ouvrage est disponible à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie et il le sera bientôt à Boucherville.

« Mais je tiens à dire que mon livre est joyeux, il n’est pas dépressif. Ceux qui l’ont lu ont aussi trouvé que c’était une lecture agréable », de conclure en riant la jeune fille qui a aussi une passion pour le mannequinat, les voyages et… le chocolat!