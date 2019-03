Treize nouvelles entreprises ont choisi Verchères pour s’établir en 2018

Au Centre communautaire de Verchères, le 26 février dernier, les Rues principales de Verchères et de Contrecoeur, en collaboration avec la Caisse Desjardins des Patriotes et le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D ’Youville, ont accueilli près de 95 personnes à l’occasion de la Soirée Desjardins des nouvelles entreprises 2017-2018 de Verchères et Contrecoeur dans le cadre du Défi OSEntreprendre.

Lors de cette soirée incontournable pour les gens d’affaires de la région, madame Annie Michel, présidente de Rues principales Verchères, a accueilli les invités en mentionnant que toute la visibilité acquise localement par les nouvelles entreprises est un facteur de réussite marquant pour elles. En effet, se faire connaître est une nécessité afin d’assurer leur avenir. Elle a également ajouté qu’en plus de les connaître, les consommateurs et consommatrices doivent les reconnaître et ce, par l’implication des gens d’affaires dans leur communauté. Cette implication témoigne de leur reconnaissance pour leurs clients en plus d’augmenter leur notoriété et crédibilité auprès de ceux-ci.

Rues principales Verchères a ainsi souhaité la bienvenue à Acupuncture Marie-Hélène Laflamme, Ambiance Lumière, Atelier Être, Coaching parental Audrey De Luca, Entretien Arbres et Terrains Bissonnette Inc., Époxy River, Fruiterie du village – fleurs et jardin, Hypnose Josée Therrien, Inspection en bâtiment Rive-Sud, Karine Grimard, conseillère Tupperware, Luciole en herbes, Manukure Kry, Segsea et également à deux (2) relèves d’entreprises soient Chaloupes Verchères et Restaurant Welat Plus. Ces quinze (15) entreprises viennent donc se joindre aux 90 membres de Rues principales Verchères et ainsi enrichir l’offre de services et de produits disponibles localement.

Rues principales Verchères a travaillé très fort aux cours des 3 dernières années afin de sensibiliser la population à l’importance de l’achat local et l’année 2019 continuera dans cette voie. Pour augmenter l’achalandage dans nos commerces et entreprises, il faut que la clientèle connaisse les gens d’affaires locaux.

C’est en plaçant l’achat local aux cœurs de nos habitudes de consommation que l’on investit dans l’avenir de notre communauté. Que l’on crée et conserve des emplois locaux et ce, en recevant un service personnalisé et où on y fait la rencontre de gens passionnés.

Rues principales Verchères est un regroupement de gens d’affaires qui vise à sauvegarder, promouvoir et stimuler la revitalisation économique, physique, sociale et culturelle de la Municipalité de Verchères. Il est possible de visualiser la présentation des nouvelles entreprises en visitant le www.ruesprincipalesvercheres.ca