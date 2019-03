Île Bouchard : sensibilisation aux enjeux aviaires en milieu agricole et aménagement de leur habitat

Le comité Zip des Seigneuries a le plaisir d’annoncer le soutien du Fond d’action Saint-Laurent pour un projet de Sensibilisation aux enjeux aviaires en milieu agricole et aménagement de leur habitat. L’octroi d’un financement de 15 000$ permettra d’une part, de sensibiliser les agriculteurs et propriétaires de l’île Bouchard aux problématiques entourant les oiseaux champêtres et d’effectuer des recommandations visant à modifier certaines pratiques agricoles, d’autre part de construire des nichoirs avec des jeunes du territoire afin d’aménager des endroits propices à la nidification sur l’île.

L’île Bouchard, située dans la municipalité de Saint-Sulpice et en face de Verchères, a près de 70 % de sa superficie servant à des fins agricoles dont la culture de maïs et de soya. Ces grandes cultures sont souvent accompagnées de pratiques pouvant être néfastes pour l’avifaune telles que l’usage de pesticides et/ou d’herbicides, la mise à nue des sols, et la perte d’habitat. L’île Bouchard est un territoire à forte valeur écologique, de nombreuses espèces fauniques y sont établies. En effet, l’île abrite une héronnière, des canards barbotteurs, des oiseaux de proies ainsi qu’une variété d’oiseaux champêtres. Actuellement, ces derniers présentent les déclins les plus importants et les plus consistants de tous les groupes d’oiseaux. En effet, plus de 60 % des espèces d’oiseaux champêtres présentent un déclin significatif. Au Québec, ces déclins se sont accentués dans les derniers 20 ans, d’où l’importance d’adapter les pratiques agricoles afin d’offrir des habitats propices à la nidification de ces oiseaux. La conservation d’habitats naturels et la fabrication de structures de nidification sont des solutions qui favorisent une diversité d’espèces aviaires en zones agricoles.

Ce projet permet également d’initier des jeunes aux enjeux aviaires en milieu agricole. Deux groupes d’élèves du secondaire auront l’occasion de se pencher sur la question des impacts des pratiques agricoles sur les populations d’oiseaux champêtres et riverains. Ces élèves participeront par la suite à la fabrication et à l’installation de structures de nidification afin de créer des habitats propices pour la faune aviaire de l’île Bouchard.

Le Comité ZIP des Seigneuries est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir, grâce à la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des ressources et des usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement durable.

Le Fond d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages.

Renseignements :

Comité ZIP des Seigneuries

Cynthia Franci, responsable de projets

Tél. : 450 713-0887

Courriel : rprojets@zipseigneuries.com

Site Web : www.zipseigneuries.com