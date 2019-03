Longueuil lance une opération exceptionnelle de déglaçage

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, prend les grands moyens afin de s’attaquer à l’accumulation de glace dans les rues résidentielles, grâce aux pouvoirs spéciaux dont elle dispose. Le temps doux et l’ensoleillement qui ont cours actuellement et qui devraient se prolonger jusqu’à dimanche, offrent une première fenêtre propice permettant la tenue d’une vaste opération de déglaçage des voies de circulation locales encore problématiques. Une mesure sans précédent depuis la crise du verglas en 1998.

« Au cours des prochains jours, nous aurons droit, pour la première fois de l’hiver, à une température qui frôlera le point de congélation et à des heures plus longues d’ensoleillement. La météo clémente nous donne l’occasion de mettre en place un plan de déglaçage à grande échelle, une mesure exceptionnelle et ambitieuse qui permettra d’améliorer les conditions routières et la sécurité des citoyens », a expliqué Sylvie Parent.

Pour mener à bien l’opération demandée par la mairesse, la Ville a mis sur pied une équipe de 50 personnes dédiée uniquement au déglaçage, en plus de fournir l’équipement supplémentaire, notamment des niveleuses. Jusqu’à huit équipes sont donc à pied d’œuvre depuis jeudi et jusqu’à dimanche, afin de dégivrer le centre des rues résidentielles et de procéder à de l’épandage d’abrasifs sur les trottoirs. Les 150 km de rues visées par cette opération sont les rues qui auront été jugées les moins praticables. En début de semaine prochaine, le reste des rues résidentielles sera déglacé.

Les nombreux épisodes de gel et de dégel, les longues périodes de froid ainsi que le mélange des précipitations, tantôt de pluie, tantôt de neige, ont causé bien des défis aux équipes de déneigement sur l’ensemble du Québec. « Nous savons que les citoyens ont vécu des désagréments au cours des dernières semaines. Nous les avons entendus. Ils réclament une solution. Voyant la fenêtre propice qui s’offrait à nous à l’égard de la météo, j’ai décidé d’agir. Un hiver exceptionnel entraîne des mesures exceptionnelles », a fait valoir la mairesse.

L’opération déglaçage mise en place du 28 février au 3 mars est réalisée durant la journée afin de pouvoir concentrer le travail des équipes lors de la période la plus chaude possible. La Ville de Longueuil demande aux citoyens de rester à l’affût des zones où des avis locaux d’interdiction de stationnement sont en vigueur. Celles-ci sont identifiées par des pancartes d’interdiction de stationner jaunes installées en bordure de rue. Pour plus d’information, les citoyens sont invités à communiquer avec l’équipe du Centre de services aux citoyens en composant le 311.