La ligne SkiBus prolongée jusqu’au 31 mars

Le service est également offert durant la semaine de relâche

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce la prolongation de la saison 2019 de la ligne SkiBus (299) jusqu’au 31 mars, incluant tous les jours de la semaine de relâche du 4 au 8 mars. Le service dessert la station Ski Saint-Bruno et le parc national du Mont-Saint-Bruno à partir du terminus Longueuil les fins de semaine depuis le mois de janvier dernier.

« Devant le succès de cette ligne maintenant permanente, c’est avec plaisir que nous offrons à nos clients l’occasion d’utiliser plus longtemps nos services afin qu’ils puissent pratiquer leurs activités sportives hivernales, plus particulièrement nos jeunes qui pourront se rendre à la montagne durant la semaine de relâche scolaire », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Rappelons que la ligne SkiBus (299) est en service les samedis et dimanches.