La Fondation du Cégep Édouard-Montpetit accorde des bourses à 24 étudiants persévérants

La Fondation du Cégep a remis des bourses à 24 étudiants le 20 février dernier, pour un montant global de 18 000 $. Ces bourses ont été décernées à des jeunes du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique qui se sont démarqués par leur persévérance scolaire. La directrice de la Fondation du Cégep, Marie-Krystine Longpré, a salué leur détermination. « Vous avez mis les bouchées doubles et vous avez travaillé fort pour atteindre vos objectifs et nous tenons à vous féliciter », a-t-elle mentionné.

Nouveau fonds

Parmi les 24 bourses offertes aux étudiants récipiendaires, quatre proviennent d’un fonds créé récemment. Deux retraités du Cégep, Daniel Bizier et Pierre Brazé, ont choisi de soutenir la Fondation du Cégep afin de souligner le parcours atypique d’étudiants. Le nouveau fonds qui porte leur nom a apporté une contribution totale de 3000 $ pour cette remise de bourses. M. Bizier était conseiller d’orientation lorsqu’il était en poste à Édouard-Montpetit, tandis que M. Brazé a occupé la fonction de directeur des études, après avoir longtemps été professeur d’éducation physique.

Activités

La cérémonie organisée par la Fondation du Cégep s’inscrivait dans les Journées de la persévérance scolaire qui reviennent à chaque année dans le milieu de l’éducation. Du 11 au 15 février, les étudiants ont eu accès à différentes activités sur le thème de la persévérance, autant au campus de Longueuil qu’à l’ÉNA. Au programme : chariot d’information sur les services offerts, expositions de livres, concours et envois de cartes d’encouragement personnalisées.

Lors de la remise des bourses, les étudiants étaient également invités au spectacle Au bout de ta langue, de David Goudreault, un romancier, poète et travailleur social maintes fois récompensé pour ses slams, ses romans et ses chroniques, dont certains abordent le thème de la persévérance scolaire.