Place à l’emploi reçoit le Prix Innovation 2019 à l’occasion du Gala Méritas d’AXTRA

AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, a souligné l’expertise et le savoir- faire de ses organismes membres à l’occasion de l’édition 2019 de son Gala Méritas, le 20 février dernier. Cinq lauréats ont été récompensés pour leur contribution au développement de l’employabilité au Québec, dans le cadre du colloque QUARIERA, qui a réuni plus de 350 professionnels du secteur.

L’organisme Place à l’emploi, situé à Longueuil, a remporté le Prix Innovation pour souligner les retombées positives de son projet Entreprise Vert l’Emploi, Volet Robo-Tic. Le Volet Robo-Tic est un laboratoire numérique écoresponsable où les participants apprennent à modéliser avec une machine à contrôle numérique, des découpes laser et vinyle ainsi que des imprimantes 3D. Les participants sont invités à en apprendre plus sur les technologies et les métiers qui seront en demande au cours des prochaines années. D’une durée de 12 à 20 semaines, le programme leur permet également d’améliorer leur confiance en soi et leurs habiletés relationnelles. En bref, ce projet mise sur le développement de la confiance en soi par le travail et pour le travail.

Le Méritas Innovation d’AXTRA est décerné à un centre-conseil en emploi qui s’est distingué en développant un programme, un service ou un projet comportant un ou plusieurs aspects novateurs et qui a donné lieu à des résultats concrets et positifs.

Prix Reconnaissance 2019

Caroline Gagnon, de Place à l’emploi, a reçu le Prix Reconnaissance 2019 lors de cet événement.

Cette reconnaissance souligne son engagement et son dévouement à titre de directrice générale de l’organisme Place à l’emploi. Madame Gagnon a su créer un milieu de travail inspirant pour ses employés, en sachant notamment reconnaître et estimer les forces de chacun de ses collègues. Elle est reconnue dans le secteur pour son savoir-faire, qui repose sur une très bonne compréhension des défis de la clientèle et des besoins du milieu. De par son leadership, son esprit innovateur et son positionnement toujours à l’avant-garde, elle représente un modèle positif pour la communauté.

Le Méritas Reconnaissance d’AXTRA souligne l’engagement et l’apport exceptionnels d’un individu ou d’un organisme dans le secteur québécois de l’employabilité.