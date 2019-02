Taux de ponctualité de plus de 85% au RTL en 2018

Les autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont enregistré un taux de ponctualité au-dessus de la cible fixée par le RTL en 2018. En effet, ce taux a atteint 85,8 % sur l’ensemble du réseau de l’agglomération de Longueuil.

Alors que la cible du RTL est de 85 %, le taux de ponctualité s’est élevé à plus de 88 % certains mois de l’année 2018. Les autobus du Réseau de transport de Longueuil sont considérés comme ponctuels lorsqu’ils arrivent une minute avant ou 3 minutes suivant l’horaire prévu, laissant une certaine flexibilité pour les imprévus de la route.

« Nous remercions nos chauffeurs et l’ensemble de notre personnel pour cette réussite ! Nous remercions également notre clientèle pour leur fidélité et pour leur compréhension lors d’intempéries ou d’événements en dehors de notre contrôle. Le RTL est très heureux d’annoncer cette bonne nouvelle », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

L’achalandage au RTL a aussi connu une hausse par rapport à l’année 2017, pour une deuxième année consécutive. Elle est de 2,8 %. sur son réseau régulier et de 9,5 % en transport adapté.

« Ceci démontre de l’intérêt de plus en plus accru envers le transport collectif, une option écologique et fiable », a ajouté Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.