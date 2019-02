Des bourses d’excellence octroyées à deux athlètes de la région

Des sportifs de la région se sont encore une fois distingués alors que la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a dévoilé les noms des 52 étudiants-athlètes formant la 19e cohorte du Programme de bourses Saputo, qui atteint cette année une somme record de 150 000 $.

Il est à noter que des bourses de trois types ont été attribuées à cette occasion, soit Excellence académique, qui récompense les excellents résultats scolaires; Soutien à la réussite académique et sportive, qui encourage la conciliation du sport et des études; ainsi que Persévérance, qui souligne cette attitude dans les épreuves rencontrées.

Parmi les athlètes honorés, on remarque tout particulièrement Ann-Stéphanie Fortin, 15 ans, qui a reçu une bourse Excellence académique de 2 000 $. L’athlète de Sainte-Julie a fait partie de l’équipe canadienne de soccer qui a terminé au cinquième rang au Championnat de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) des 15 ans et moins. La jeune sportive a aussi participé à un tournoi interprovincial en Ontario avec l’équipe québécoise des 16 ans et moins.

Ann-Stéphanie étudie en quatrième secondaire au programme Sport-études de l’école secondaire de Mortagne et elle a maintenu une moyenne académique de 93 % à la première étape. « Gardienne de but, Ann-Stéphanie ne craint nullement ses rivales dans ses sorties. Elle travaille constamment sa lecture du jeu et ses tactiques. Elle souhaite poursuivre son cheminement au sein des structures provinciales et nationales, puis être recrutée par une formation européenne ou avoir une bourse d’une université américaine. Elle considère la possibilité d’étudier la biologie ou la génétique », est-il précisé dans son profil.

Une autre bourse pour Laurie

Pour sa part, la Contrecœuroise Laurie Jussaume est une habituée des cérémonies officielles et des podiums! L’athlète de 19 ans a obtenu une bourse Soutien à la réussite académique et sportive de 4 000 $. Laurie a récemment remporté la médaille de bronze lors de l’épreuve de poursuite par équipe dans le cadre des Championnats panaméricains sur piste, en plus de finir au cinquième rang en poursuite individuelle lors des Championnats panaméricains sur piste.

La talentueuse athlète étudie présentement en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit. « Très calme sous pression, Laurie s’illustre plus particulièrement lors des efforts longs et soutenus. Elle entend parfaire son explosivité et ses sprints courts. Membre du programme de développement, la cycliste est en quête d’une place au sein de l’équipe nationale olympique sur piste. Elle poursuivra ses études en nutrition et souhaite travailler dans ce domaine en étant sa propre patronne. »

« Le soutien de Saputo aux étudiants-athlètes de la province ne cesse de croître et a atteint cette année un nouveau sommet de 150 000 $ », a rappelé en terminant le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, Claude Chagnon, lors de la cérémonie de remise des bourses.