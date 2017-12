Verchères dépose son budget

Crédit photo : iStock

Votre conseil municipal désire, par la présente, vous communiquer certaines informations concernant le budget 2018 adopté le 11 décembre 2017.

Le taux de taxation résidentiel et agricole passe de 0,64$ à 0,65$/100$ d’évaluation. Quant au secteur commercial, le taux de taxation en 2018, passe de 1,42$ à 1,43$/100$ d’évaluation.

Les taxes de service suivantes demeurent inchangées en 2018: taxe d’eau 175$ – gestion des matières résiduelles (ordures) 230$ par unité de logement.

La taxe de services égouts est augmentée de 150$ à 165$ pour couvrir les frais d’opération.

Pour le secteur rural, le taux pour la vidange des fosses septiques demeure à 65 $ par unité, par année.

En 2018, les projets importants seront :

La réfection des infrastructures des rues du vieux village. Réalisation en phases, selon les subventions disponibles.

Finalisation du projet de chalet de parc, au parc Passe-Partout.

Finalisation des travaux à l’usine d’épuration (soufflantes et dégrilleur).

Travaux de pavage sur la montée Chicoine-Larose et remplacement du ponceau.

De plus, nous continuerons nos améliorations dans les parcs par des investissements annuels importants. En 2018, la majeure partie des investissements sera pour finaliser les aménagements dans le parc Passe-Partout suite à la construction du chalet.

Les éléments suivants compléteront les autres changements prévus pour 2018 :

Ajout de ressource en communication/tourisme.

Réalisation en 2018 d’un exercice de planification stratégique.

Volonté de mettre en place un projet de budget participatif.

Modification des taux des droits de mutation comme le permet le projet de loi 122 et analyse des nouveaux pouvoirs de taxation offerts par ce changement législatif.

Volonté de travailler en 2018 à l’avancement des projets d’égouts pour trois secteurs en milieu rural afin de permettre la réalisation en 2019-2020.

En novembre 2017, vous avez reçu le nouveau bac brun (l’organibac) pour la mise en place de la collecte des matières organiques qui débutera en 2018. Il n’y a pas de facturation pour ce bac. Cette nouvelle collecte sera dirigée vers la biométhanisation à Varennes et permettra d’enlever tout ce qui provoque des odeurs dans les bacs à ordures. La venue de ce bac permettra de réduire le nombre de collectes du bac noir. Cette nouvelle collecte est un autre pas pour la réduction de l’enfouissement des résidus.

Votre conseil municipal a toujours comme objectif de vous offrir des services de qualité au meilleur coût possible, tout en respectant notre capacité financière.

Alexandre Bélisle

Maire de Verchères