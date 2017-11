Vague de vols dans les véhicules

Il y a présentement une vague de vols dans des véhicules sur le territoire du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Les délits sont commis principalement le soir et la nuit sur des véhicules stationnés en bordure de la rue.

Le SPAL souhaite sensibiliser les citoyens aux moyens concrets à adopter afin de se protéger.

Les vols dans les véhicules sont souvent des crimes d’opportunité. Quand un voleur constate que des objets sont facilement accessibles, il profitera de l’occasion pour commettre son crime. Dans le cas des vols dans les véhicules, voici quelques conseils afin de réduire ces opportunités dans les stationnements publics ou privés :

Verrouillez vos portières de véhicule;

Gardez avec vous les objets de valeurs ou placez-les hors de la vue des passants avant de vous rendre à destination.

Ne laissez pas d’argent dans les portes-gobelets

Enlevez votre GPS et son support afin de ne pas donner d’indices qu’il peut y avoir ce type d’objet dans votre voiture.

En étant vigilant et prévoyant, on peut réduire les risques d’être victime de ce type de méfaits. Si vous êtes témoin ou victime d’un crime, rapportez-le immédiatement en composant le 911.