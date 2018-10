Une superbe saison de soccer estivale pour les Rafales féminine U12 de Sainte-Julie

Crédit photo : COurtoisie

Félicitations à notre équipe compétitive Rafales Féminine U12 « Vert » pour leur superbe saison de soccer estivale 2018 ! En plus d’avoir remporté 14 de leurs 16 parties en saison régulière, elles se sont méritées la médaille d’argent lors des finales de fin de saison et une autre médaille d’argent lors du tournoi de Sainte-Julie ! Bravo à toutes les joueuses et leurs entraîneurs !

De gauche à droite sur la photo :

Joueuses : Léa Landry, Arianne Janelle, Léa Pettigrew, Flora Charette, Béatrice Lavigne, Justine Pleau, Anaël Massé, Camille Lefebvre, Béatrice Lefebvre, Sandrine Viens, Annabelle Imbeault, Jasmine Asselin

Entraîneurs : Audrey Rousseau, Alain Mirande