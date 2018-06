Une Saint-Jean magique dans le Vieux-Longueuil

Crédit photo : Sébastien Roy

Le conseil d’administration de la Corporation le Vieux-Longueuil en fête dresse un bilan positif de la Fête nationale 2018 dans le Vieux-Longueuil, malgré la pluie le 23. La soirée du 23 a été particulièrement magique avec les artistes Maryline Léonard, finaliste à la Voix 2016, le chansonnier Sylvain Turcotte et le duo hi-hop Néo-Brunswickois Radio-Radio.

La rue Saint-Charles était bondée de monde.

Le lendemain, le soleil était au rendez-vous et les festivaliers ont participé en très grand nombre aux différentes activités. Après une messe traditionnelle à la Cocathédrale Saint-Antoine, les gens ont profité des spectacles au parc St.Mark et à la Bastringue avec une programmation riche et diversifiée. Le pique-nique festif Saint-Hubert, les jeux gonflables, les démonstrations sportives de l’espace Jean-Béliveau, les ateliers artistiques Dose-Culture, la danse et le yoga ont permis aux organisateurs d’animer la rue St-Charles Ouest d’une façon inégalée.