Une étudiante de Boucherville tient le rôle principal dans Mamma Mia

La troupe du théâtre musical du Cégep Édouard-Montpetit s’attaque cette année à un gros morceau, la comédie musicale Mamma Mia. Cette production qui a été jouée sur les plus grandes scènes d’Amérique du Nord et d’Europe connaît un immense succès depuis des années. Les étudiants du cégep y ont mis leur touche en l’adaptant à leur sauce en vue de deux représentations qui se tiendront les 21 et 22 avril à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville, à Longueuil.

La Bouchervilloise Roxane Trudel, membre de la troupe pour la première année, convie le public à ce spectacle énergique, drôle et léger, accessible à toute la famille. Cette étudiante en Arts, lettres et communication, option Théâtre, y campe le personnage de Sophie, le pôle central de l’oeuvre de la Britannique Catherine Johnson. «Sophie est très proche de moi. Elle aime la vie, elle est spontanée et légère », mentionne Roxane. Cette spontanéité naturelle l’a poussée à participer aux auditions du théâtre musical l’automne dernier. «J’avais suivi des cours de chant au cégep et fait du théâtre au secondaire. J’avais le goût d’essayer », ajoute-t-elle.

Depuis le début de l’aventure, l’expérience qu’elle vit la comble au plus haut point. «J’ai le goût de me dépasser. L’ambiance de la troupe et la qualité de l’enseignement sont incroyables. Je n’ai aucun regret. Je chante à tue-tête dans ma voiture les chansons et j’ai juste le goût de dire à tout le monde de venir assister aux représentations», poursuit-elle. À l’approche de la présentation du spectacle, une certaine fébrilité se fait sentir chez elle. Un bon signe en soi!

En plus d’incarner Sophie dans Mamma Mia, Roxane s’implique comme étudiante au cégep. Dès son arrivée à Édouard-Montpetit, elle a choisi de s’intégrer à la ligue d’impro. Par la suite, elle a suivi un cours de chant et est actuellement membre du conseil administration de l’association étudiante, le CÉRÉAL qui réunit tous les étudiants en Arts, lettres et communication. «Tout ça ne me donne pas le goût de partir. Je tripe sur mon Cégep. Avoir autant d’activités, c’est impressionnant », signale-t-elle au passage.

Mamma Mia

L’un des facteurs qui explique le succès indéniable de cette comédie musicale réside dans le fait qu’il repose sur les succès du groupe suédois Abba. Quelques titres sélectionnés dans l’oeuvre : Dancing Queen, Super Trouper, Chiquitita et Voulez-Vous. Pour la production présentée au cégep, Geneviève Boudreau a signé la mise en scène et David Campbell a préparé les chorégraphies. La direction vocale a été confiée à Charles Fortin tandis que la Mario Roy s’est occupé de la direction musicale.

Les billets pour ce spectacle sont en vente au local B-25 du cégep de même qu’à la Coop Édouard-Montpetit. Il sera aussi possible de s’en procurer à la porte le soir des représentations.