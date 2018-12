Un Noël d’antan comme dans le bon vieux temps!

Le son des grelots attachés aux chevaux qui tirent les carrioles dans les rues entourant la Place de l’église a donné le ton au Noël d’antan le 9 décembre dernier. Cette fête familiale fait particulièrement le bonheur des tout-petits et des écoliers puisqu’elle annonce le début du temps des fêtes. Cette année, puisque l’hiver s’est installée tôt, l’ambiance était tout à fait propice pour les activités extérieures. D’ailleurs, la participation populaire était au rendez-vous. Des centaines de personnes se sont amusées aux diverses activités qui leur étaient proposées dans le Vieux-Boucherville.

La salle paroissiale Sainte-Famille aura été l’un des pôles d’attraction de ce Noël d’antan. Les jeunes avaient l’occasion d’y rencontrer la mascotte Mouffie ou de casser la croûte. Le chanteur André Thériault, s’accompagnant à la guitare, a diverti l’assistance avec un répertoire approprié pour le temps des fêtes. Tout le monde partageait le plaisir de se retrouver ensemble.

À l’extérieur, sur le site, les jeux d’adresse ont attiré les enfants : lancers de balles sur des boîtes de conserve, tables de mississipi, sciage de billots avec des grandes scies manuelles pour ne citer que quelques exemples. Plus près du centre Mgr Poissant, d’autres jouaient ou hockey pendant que des bambins dévalaient sur une butte. Comme le vent du fleuve s’est mêlé de la partie, il valait mieux être chaudement vêtu pour être confortable. Les kiosques de chocolat chaud et de soupe au pois étaient courus dans les circonstances. La journée a connu un grand succès!

