Un marché de Noël et une soirée dansante s’ajoutent au traditionnel défilé de nuit à Sainte-Julie!

Sylvain Dubuc est un bénévole dans l’âme et il a notamment fait sa marque au sein du baseball mineur. C’est peut-être pour cette raison que le nouveau président de l’organisme Défilé de Noël de Sainte-Julie a décidé de « frapper un coup de circuit » en ajoutant au programme de cette journée déjà bien spéciale un marché de Noël avant le défilé de nuit et une soirée dansante qui promet de réchauffer le corps ainsi que le cœur des petits et des grands!

Comme c’est la tradition à Sainte-Julie depuis plus de 20 ans, le défilé de nuit se mettra en branle dès 18 h près du marché Provigo et il se terminera vers 21 h au IGA. En plus des chars allégoriques, mascottes, danseurs et autres attractions, plusieurs nouveautés attendent les participants. Pour sa part, la mairesse Suzanne Roy a invité les gens à prendre part à la fête en ajoutant sons et lumières multicolores tout au long du parcours de quatre kilomètres.

« Cette activité sème du bonheur un peu partout où elle passe! C’est magique! On est émerveillés comme quand on avait six ans! Et ça, c’est grâce à votre travail extraordinaire! », a-t-elle mentionné à l’endroit du président Sylvain Dubuc et de sa famille, qui seront à la tête d’une petite armée de près de 300 bénévoles pour l’occasion.

« Avec l’arrivée d’un nouveau comité souffle un vent de changement, a lancé pour sa part M. Dubuc. Le défilé se veut un événement rassembleur pour toutes les générations. Notre but est de créer un événement complet autour du défilé afin d’allier tous les âges. Je suis emballé par la présence d’un concept novateur avec un village de Noël et une soirée dansante, du jamais vu à Sainte-Julie! Nous aurons des chars revampés et des sections réservées pour les personnes aînées. Je tiens à remercier, en mon nom et en celui des membres du comité, tous les partenaires, commerçants et bénévoles qui s’impliquent dans ce projet. Une mention toute spéciale à la Ville de Sainte-Julie et au Centre du camion Lussier qui permettent la réalisation de toutes nos idées folles! »

Parmi ces « idées folles », il y aura donc le marché de Noël, car dès 16 h, le stationnement de la Paroisse de Sainte-Julie sur la rue Principale accueillera un village de Noël où des commerçants locaux vendront leurs produits. À cette occasion, les citoyens pourront profiter de la cuisine de rue (« food trucks »), de structures gonflables pour les plus jeunes ainsi que de plusieurs activités offertes sur place.

Le président ajoute que les spectateurs sont invités à se rendre à la place publique du Vieux-Village, près de l’église, une fois le défilé terminé, pour participer à la grande soirée dansante qui mettra du « pep dans le soulier » (ou la botte!). Et il ne faut pas oublier que, lors du défilé de nuit, les enfants pourront glisser leur lettre destinée au père Noël dans la boîte aux lettres tirée par ses fidèles lutins.

Avis aux automobilistes

La place publique sera complètement fermée après le passage du défilé. Des voies de contournement seront annoncées sur des panneaux afin de guider les automobilistes et d’assurer la sécurité de tous. Les citoyens sont invités à ne pas stationner leur véhicule sur le parcours du défilé afin de permettre un déplacement rapide, fluide et sécuritaire. Les rues fermées sont affichées sur la carte du trajet disponible sur le site Web au www.defiledenoel.com.