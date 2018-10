Un comité ferroviaire en voie de préparation à Boucherville

En complément au projet de réalisation d’une étude sur le point d’être commandée pour le réaménagement de la voie ferrée qui traverse le territoire, la Ville s’apprête à mettre en place un nouvelle table de travail appelée le comité ferroviaire de Boucherville. Celui-ci sera formé d’une équipe multidisciplinaire dont les membres seront choisis parmi les résidants de Boucherville et nommés par le conseil municipal. La conseillère municipale du district 1 Isabelle Bleau aura la responsabilité de ce comité de citoyens.

Le groupe de travail aura comme principal mandat de recommander aux élus municipaux des actions et des initiatives en matière ferroviaire, d’effectuer une vigie sur ce qui concerne la sécurité ferroviaire au pays et à l’étranger en plus de participer à la réflexion et aux initiatives en lien avec le réaménagement de la voie ferrée actuelle à Boucherville.

Invitation

Les personnes intéressées à intégrer ce comité doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 25 octobre par courriel à information@boucherville.ca en spécifiant dans l’objet du courriel « Candidature – Comité ferroviaire de Boucherville » ou en personne à la réception du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins).