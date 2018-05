Troisième édition du Festival des 36 h en action : les saines habitudes de vie à l’honneur du 18 au 20 mai

Familles, épicuriens et adeptes de mieux-être sont invités au Festival des 36 h en action qui se tiendra du 18 au 20 mai prochains, au Colisée Jean-Béliveau. Salon de la course et des saines habitudes de vie, activités familiales et marathon seront au cœur de cette fin de semaine active.

« Pour cette troisième édition, la Ville a déployé une programmation d’exception pour ce grand événement à Longueuil. En effet, le festival commence en force avec, dans la journée du vendredi, le Salon de la course et des saines habitudes de vie, volet qui est au cœur de cette grande fin de semaine toute en action. En plus des nombreuses activités familiales qui permettront de rassembler petits et grands, le week-end se terminera avec le marathon, événement incontournable depuis maintenant trois ans. Ce rendez-vous permet aux gens d’ici et d’ailleurs de partager de fortes émotions et de vivre une expérience inoubliable. J’invite tous les citoyens à y prendre part! », a indiqué la mairesse, Sylvie Parent.

Un des plus grands salons en saines habitudes de vie au Québec ● Entrée gratuite

· Vendredi 18 mai, de 14 h à 21 h

· Samedi 19 mai, de 10 h à 17 h

Zone active, exposants, ateliers et démonstrations seront notamment au programme lors du Salon de la course et des saines habitudes de vie. Des conférences en continu par des personnalités de renom sont également à l’horaire : la porte-parole du festival, Alexandra Diaz, l’athlète et entrepreneur Bruny Surin, les nutritionnistes Julie DesGroseilliers et Hubert Cormier, l’entraîneur Jean-Yves Cloutier, l’humoriste Geneviève Gagnon ainsi que l’aventurier Frédéric Dion. Entreprises et organismes spécialisés proposeront également des produits et des services-conseils dynamiques axés sur le sport, la nutrition et le bien-être.

Journées d’activités familiales ● Programmation gratuite

· Samedi 19 mai, de 10 h à 17 h

· Dimanche 20 mai, de 8 h à 15 h

Animation, spectacles, parcours aérien, sauts sur trampoline, escrime, ruelle des saveurs et zone Karibou seront notamment au menu. Ce sera l’occasion tout indiquée de venir bouger en famille et d’essayer divers sports.

Marathon SSQ de Longueuil

· Samedi 19 mai, dès 14 h

§ 14 h : départ du 1 km

§ 14 h 30 : départ du 3,5 km

· Dimanche 20 mai, dès 7 h 45

§ 7 h 45 : départ du 10 km

§ 8 h 15 : départ du 21,1 km et du 42,2 km

§ 11 h 15 : départ du 5 km

Pour consulter la programmation complète du Festival des 36 h en action ou pour vous inscrire au marathon, visitez longueuil.quebec/36h-en-action.

(Source : Ville de Longueuil)