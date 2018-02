Trois magnifiques expositions pour affronter la froide saison à la Maison de la culture de Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

Comment passer l’hiver en se divertissant et en s’instruisant, loin des bancs de neige et des grands vents? Par une immersion culturelle des plus captivantes en explorant non pas une, mais bien trois expositions présentées à la Maison de la culture de Longueuil du 1er février au 13 mai.

C’est jeudi dernier que s’est déroulé le vernissage qui a donné le coup d’envoi à la programmation des expositions de la Maison de la culture, située au 300, rue Saint-Charles Ouest, en compagnie des artistes, des élus et de nombreux invités. « Encore cette année, les expositions seront combinées à des rencontres avec des créateurs de talent pour permettre aux visiteurs une plus grande proximité et une meilleure compréhension de la démarche artistique derrière chaque œuvre d’art. Longueuil est d’ailleurs très fière d’offrir ces opportunités aux citoyens afin qu’ils s’intéressent davantage à la culture et à ceux qui nous la livrent », a mentionné le conseiller municipal et responsable des dossiers culturels, Tommy Théberge.

Les expositions

Cindy Phenix prend place dans la première salle avec Entre discours et divan. Matérialisé par la peinture, le dessin et l’installation, son travail est inspiré par des problématiques sociales en lien avec la place de la femme, les inégalités et les relations de pouvoir. Les compositions de l’artiste sont basées sur une accumulation d’anecdotes issues de la culture populaire, de situations d’échanges spontanées ou planifiées et de faits divers. Derrière un univers d’apparence ludique aux couleurs vives se cache un arrière-fond plus lourd où humour noir provoque inconfort et perplexité.

Dans la deuxième salle est installée l’exposition À force de briller, de Pierre&Marie. Les œuvres qui y sont rassemblées sont liées à l’idée de la nature morte; elles évoquent la vie et la mort qui se côtoient dans un « presque parfait » inspiré du conte et de la poésie. Au cœur des préoccupations des deux artistes figurent le reliquat, le merveilleux, l’artifice, le chaos, la beauté et le désenchantement.

Enfin, dans la troisième salle, Cara Déry nous présente des échos miniatures des reliefs naturels de la géographie dans son exposition Courtepointe urbaine. À défaut de tracter les vraies montagnes, l’artiste arpente les villes, les paysages suburbains et les lieux désaffectés à la recherche de petites montagnes éphémères construites de main d’homme. Ses impressions numériques découpées et ses broderies sur carton mousse suturent l’inesthétique image du monticule, refermant les blessures de sa présence dans le paysage urbain et créant un nouvel espace imaginaire.

Rencontres, visites et ateliers

Plusieurs activités se tiendront à la Maison de la culture dans les prochains mois. Des ateliers parents-enfants seront notamment proposés dans le cadre de la semaine de relâche, le lundi 5 mars et le mardi 6 mars. De plus, pour toute la durée des expositions, des visites guidées gratuites et des ateliers créatifs seront offerts en semaine sur réservation pour les groupes scolaires, les groupes communautaires, les centres de la petite enfance et les centres de personnes âgées. L’activité L’heure du thé avec Cindy Phenix et Cara Déry aura lieu le jeudi 29 mars et le duo d’artistes Pierre&Marie vous invite à une discussion portant sur leur travail le 13 mai prochain. Les activités sont gratuites et des laissez-passer sont disponibles à la Maison de la culture et au Centre culturel Jacques-Ferron.

Surveillez les détails à venir dans l’Espace Culture et sur le site Web longueuil.quebec. Pour de plus amples renseignements ou pour faire une réservation, composez le 450 463-7100, poste 3213.

(Source : Ville de Longueuil)