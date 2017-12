Trois ambulances additionnelles ajoutées sur le territoire de Longueuil

Québec vient d’annoncer un investissement de 28,2 M $ pour ajouter globalement 22 ambulances dans différentes régions de la province. Du côté de Longueuil, trois nouveaux véhicules se rajouteront pour améliorer l’efficacité des services ambulanciers. Il faudra attendre au printemps prochain pour qu’ils soient sur le terrain. Cet ajout représente aussi 10 000 heures de services supplémentaires.

La députée de Taillon, Diane Lamarre accueille avec joie la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux. Au cours des dernières semaines, celle-ci a soulevé la question de la répartition des ambulances sur le territoire québécois à maintes reprises auprès du ministre Barrette. « Nous savions qu’il y avait des zones et des territoires où il fallait ajouter des ambulances. À force de ténacité, nous avons réussi à obtenir trois véhicules de plus à Longueuil. Cet ajout diminuera le temps d’attente des gens qui font appels aux paramédics. C’est une bonne nouvelle pour la sécurité des citoyens de Longueuil », s’est réjouie la députée.

De son côté, le ministre Gaétan Barrette a justifié cet investissement. « Au courant des derniers mois, nous avons fait des pas importants dans notre négociation avec les entreprises ambulancières. Nous avons aussi bonifié nos analyses des besoins en termes d’ambulances et de transformation d’horaire de faction en horaire à l’heure. Aujourd’hui, nous ajustons la prestation des services ambulanciers au regard des nouvelles analyses », a signalé M. Barrette.