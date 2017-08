Une traverse arc-en-ciel pour célébrer la diversité à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre des célébrations liées à la thématique Fierté Canada Montréal 2017, le conseil municipal est heureux de promouvoir l’ouverture à la diversité, particulièrement à l’égard des lesbiennes, des gaies, des bisexuels et des transgenres (LGBT) en peignant une traverse piétonnière aux couleurs de l’arc-en-ciel. Les citoyens peuvent l’emprunter à l’angle de la rue Jules-Phaneuf et du boulevard René-Gaultier, l’une des intersections les plus achalandées de la ville.

« Cette idée nous provient de la ville de Rimouski qui, comme d’autres grandes villes du monde, affiche une ouverture à la diversité sexuelle. Les élus municipaux partagent unanimement ces valeurs et ont été séduits par cette idée de peindre une traverse piétonnière aux couleurs de l’arc-en-ciel », affirme le maire Martin Damphousse en rappelant l’engagement du conseil municipal pour l’élimination de toute forme de discrimination. « Varennes est une ville accueillante et inclusive », ajoute le maire.

La Maison des jeunes de Varennes soutient ce projet dans le cadre de son programme de prévention Ensemble contre l’intimidation en collaboration avec l’école secondaire Le Carrefour et l’organisme Ressource alternative Rive Sud. Dès cet automne un cercle de discussions jeunesse sera créé pour aborder différentes préoccupations telles que l’intimidation, la violence et la sexualité. Des intervenants seront à même de proposer aux jeunes des pistes de solutions en lien avec les difficultés qu’ils rencontrent.

Le drapeau arc-en-ciel est également hissé face à l’hôtel de ville de Varennes.