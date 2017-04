Travaux importants dans l’entrée et la sortie 119 de l’A-30 à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Contrecœur procèdera au réaménagement des bretelles 119 de l’A-30, en direction de Montréal.

Les travaux consisteront à reconstruire et à déplacer vers l’est (vers Sorel-Tracy) les bretelles d’entrée et de sortie actuelles de l’A-30 ouest, tout en ajoutant un accès au secteur résidentiel par la rue Bourgchemin.

Ce projet bénéficiera à l’ensemble des usagers en offrant un réseau routier plus sécuritaire et fonctionnel. Ces changements visent à diminuer la circulation sur plusieurs rues telles que des Ormes, des Érables, de Vignieu et Saint-Antoine. De plus, ils amélioreront la fluidité des déplacements sur la rue Bourgchemin en facilitant les mouvements de circulation vers le Centre sportif régional de Contrecœur, l’école des Cœurs-Vaillants, le futur CPE et l’éventuel stationnement incitatif prévu dans ce secteur.

EN PROVENANCE DE L’EST (SOREL-TRACY)

L’entrée 119 sera complètement fermée à la circulation durant les travaux.

Pour rentrer dans Contrecœur, les automobilistes pourront emprunter la sortie 126 à la montée Saint-Roch ou la sortie 117 de la Montée de la Pomme-d’Or.

EN DIRECTION DE L’OUEST (MONTRÉAL)

La bretelle 119 en direction de Montréal sera complètement fermée durant les travaux.

Pour sortir de Contrecœur, les automobilistes pourront emprunter le viaduc de la rue Saint-Antoine pour aller sur l’A-30 en direction Sorel-Tracy, le rang du Ruisseau ou la route Marie-Victorin pour se diriger vers l’ouest et vers l’est.

EN PROVENANCE DE MONTRÉAL ET DU RANG DU RUISSEAU

Pour les automobilistes circulant sur l’autoroute en provenance de l’ouest (Montréal) et pour ceux en provenance du rang du Ruisseau et souhaitant entrer sur le territoire de Contrecœur, ces travaux n’ont pas d’impact.

ENCOURAGEZ VOS COMMERÇANTS

Même s’il y aura des entraves à la circulation dans le secteur, continuez de visiter les commerces et établissements d’affaires qui s’y trouvent! Il suffira de prévoir un peu plus de temps pour vos déplacements.

ÉCHÉANCIER

Selon l’échéancier actuel, les travaux débuteront le 1er mai et devraient s’échelonner jusqu’en août 2017.

RÉALISATION

Cette réalisation s’élevant à 962 500 $ a été confiée à l’entrepreneur Bricon sous la supervision d’un ingénieur-consultant de la firme Comeau Experts-Conseils.

(Source : Communications Ville de Contrecœur)