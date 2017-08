Transport Guilbault de Boucherville acquiert Idéal Solutions Logistiques

Transaction importante dans l’industrie du camionnage, Transport Guilbault dont le siège social est établi à Boucherville a récemment fait l’acquisition de la compagnie Idéal Solutions Logistiques spécialisée dans l’entreposage, la logistique et le transport de marchandises au Québec et en Ontario depuis plus de 70 ans. L’entreprise se hisse ainsi au troisième rang des plus importants joueurs dans son domaine. Elle ajoute près d’un demi-million de pieds carrés à sa capacité d’entreposage avec des installations à Québec et à Montréal et 150 employés qui joignent ses rangs.

Avec cette acquisition stratégique, Transport Guilbault prévoit s’ancrer davantage ailleurs au Canada et aux États-Unis, grâce à une agilité et à des possibilités nouvelles. Autrement dit, percer de nouveaux marchés.

« Nous avons trouvé en Idéal Solutions Logistiques un partenaire qui partage notre première ambition : simplifier la mobilité des marchandises de nos clients en les aidant à mieux contrôler leur chaîne d’approvisionnement et à rehausser leur efficacité et leur performance », soutient Éric Gignac, président du Groupe Guilbault Ltée.

Le président d’Idéal Solutions Logistiques, Bernard Pettigrew, abonde dans le même sens. « Après bientôt 72 ans d’existence, nous sommes fiers de joindre les rangs d’un fleuron québécois avec qui nous entretenons des liens d’affaires et de confiance. Cette transaction permettra de bonifier les services offerts à notre clientèle qui pourra désormais bénéficier du réseau de transport LTL et TL ainsi que des technologies de pointe de notre nouveau partenaire. Elle pave la voie à des perspectives de croissance emballantes pour notre entreprise et à des défis stimulants pour nos employés », a ajouté M. Pettigrew.

Malgré cette transaction, Idéal Solutions Logistiques conservera son nom et demeurera une unité d’affaires autonome de Transport Guilbault. Précisions que la nouvelle entité compte maintenant quelque 975 employés.