Toiles sculpturales et sculptures à la galerie du Café centre d’art

Diplômée d’une maîtrise en arts visuels, Marilyne Bissonnette propose des toiles sculpturales et des sculptures montrant un grand nombre de visages d’animaux ou d’humains en plâtre. Le public peut découvrir ses récentes oeuvres en visitant l’exposition en cours, intitulée Armada, jusqu’au 13 mai à la galerie du Café centre d’art, dans le Vieux-Boucherville.

Dans son travail artistique, Marilyne Bissonnette cherche à mettre en relief la singularité et l’appartenance liant une personne à une foule et de façon plus large à la société. Ses oeuvres regroupent plusieurs corps similaires rapprochés. L’artiste façonne avec soin des pièces en plâtre pour la création de foules. Son approche vise à jeter un regard sociologique sur les systèmes et structures qui influencent le quotidien d’un point de vue individuel ou collectif.

Parmi ses occupations, Marilyne Bissonnette donne actuellement des ateliers d’arts visuels pour Les Impatients, un organisme qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par l’entremise de l’art.