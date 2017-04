Terracam investit trois millions de dollars pour la construction d’un nouveau siège social à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Terracam est une entreprise très active sur la scène internationale depuis près de 25 ans, notamment à Cuba. Après l’ouverture en 2016 d’un bureau dans cet État insulaire des Caraïbes, Terracam vient d’investir trois millions de dollars pour la construction d’un nouveau siège social à Sainte-Julie. Situé au 1341, rue Principale, il est destiné à desservir les activités avec Cuba et accueillera une trentaine d’employés. Cette bâtisse a été inaugurée le jeudi 6 avril dernier, événement qui fut suivi de la visite des nouvelles installations de l’entreprise Terracam, l’une des filiales du Groupe Lussier qui fête cette année ces 50 ans.

Rappelons qu’en novembre dernier, Terracam a franchi une étape supplémentaire dans sa progression internationale en ouvrant un nouveau bureau à Cuba alors que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était reçu au mois de septembre 2016 par le président de la République de Cuba, Raúl Castro, dans le but de développer de nouveaux partenariats entre le Québec et Cuba.

Une Chambre de commerce et d’industrie Canada-Cuba a été mise en place afin de faciliter les relations commerciales bilatérales entre ces deux pays. Riche d’une expérience de commercialisation de plus de 20 ans avec Cuba, Nancy Lussier, directrice de Terracam, a été nommée présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie Canada-Cuba.

La directrice a donc profité de la venue du premier ministre du Québec pour inaugurer les nouveaux bureaux de Terracam à La Havane et amorcer le recrutement de nouveaux employés afin de répondre à une demande grandissante.